Un niño que en sus primeros 6 meses ha tenido lactancia materna, se traduce en mejor desarrollo, y rendimiento cognitivo, además, esta reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%, también previene la diabetes tipo 2 en la niñez en un 35%, esto según la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, posterior a esta etapa, el infante debe tener una adecuada alimentación.

En El Salvador, tanto la Organización de las Naciones Unidas para alimentación, como instituciones gubernamentales, enseñan a padres de familia sobre cómo debe alimentarse un niño, posterior a sus 6 meses de edad.

El Salvador cuenta con la ley “alimento convertido en amor”, aprobada en 2023 en el congreso salvadoreño, el artículo 2 de esta norma establece como derecho la lactancia materna, en condiciones que garanticen su vida, nutrición segura y suficiente, además, el artículo 6, da las atribuciones al Ministerio de Salud, para autorizar la apertura de salas de lactancia en centro de trabajo, públicos y privados.