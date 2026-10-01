Alimentación vegetariana requiere combinar proteínas y vigilar nutrientes como hierro, calcio y vitamina D

Una alimentación vegetariana puede aportar proteínas mediante legumbres y cereales. La entrevista destaca también alimentos como tofu, garbanzos, lentejas y soya.

La alimentación vegetariana no implica únicamente retirar la carne del menú. También requiere considerar nutrientes como complejo B12, hierro, calcio y vitamina D.

La entrevista menciona distintas modalidades, entre ellas el vegetarianismo sin alimentos de origen animal. También se presenta el lacto-vegetarianismo y el ovo-vegetarianismo.