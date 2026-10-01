Alimentación equilibrada aporta nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños

Una alimentación equilibrada contribuye al crecimiento y desarrollo durante la infancia. Los alimentos aportan nutrientes y energía necesarios para las actividades diarias.

Durante esta etapa, el organismo necesita nutrientes para desarrollar huesos, músculos y cerebro. La alimentación también proporciona energía para jugar y aprender.

Las frutas, verduras, cereales, proteínas y agua forman parte de una alimentación diaria equilibrada. La presentación de los alimentos puede despertar interés por probar nuevos sabores.