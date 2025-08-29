La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es fundamental para el desarrollo cognitivo del niño y reduce el riesgo de sobrepeso en un 13%, según datos de la Organización Mundial de la Salud que destacan su papel preventivo.

Tras esta etapa, es crucial una introducción adecuada de alimentos, motivo por el cual la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el gobierno de El Salvador instruyen a las familias sobre prácticas nutricionales seguras.

Esta transición alimentaria, que preocupa a los padres, cuenta ahora con el respaldo de la Ley Alimento Convertido en Amor, que garantiza por ley el derecho a una nutrición suficiente.