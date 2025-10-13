La alimentación con propósito transforma la relación con la comida al priorizar la nutrición corporal sobre la simple saciedad del hambre.

Según la licenciada Maura Rodríguez, quien destaca que este enfoque previene enfermedades y equilibra niveles bioquímicos alterados por malos hábitos, debemos visualizar cada plato como combustible para el óptimo funcionamiento orgánico.

El método incluye diversificar colores y grupos alimenticios, puesto que cada tonalidad en frutas y verduras representa diferentes vitaminas y funciones específicas para la salud.