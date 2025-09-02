Mantener una dieta saludable es clave para que el cuerpo funcione correctamente, ya que una alimentación balanceada previene enfermedades y fortalece el sistema inmunológico.

Incluir frutas, verduras y carnes magras en tu alimentación diaria proporciona los nutrientes necesarios, mientras que evita deficiencias que afecten la energía y el rendimiento físico.

Comer de manera adecuada te da la vitalidad necesaria para realizar todas tus actividades sin inconvenientes, lo que demuestra que hábitos nutricionales correctos impactan directamente en la salud y bienestar general.