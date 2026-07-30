Alianza vence a Antigua GFC y suma primeros 3 puntos en Copa Centroamericana

Alianza Fútbol Club debutó con un contundente triunfo de 3-0 sobre Antigua GFC de Guatemala en el estadio Cuscatlán, en el marco de la primera jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de Clubes, donde los albos sumaron sus primeros 3 puntos en el torneo regional.

El primer gol del partido llegó al minuto 30, cuando Harold Osorio aprovechó un rebote dentro del área para vencer al portero Danilo Joya, mientras que en el segundo tiempo, al minuto 76, Óscar Castellanos aumentó la ventaja con otro remate tras un centro al borde del área.

El cierre del encuentro llegó al minuto 85, cuando William Parra Sinisterra anotó desde el punto penal tras una falta sobre Juan Carlos Portillo. Alianza comparte el Grupo B con Herediano, Marathón, Real Estelí y Antigua.