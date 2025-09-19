Club Deportivo Águila y Alianza FC se enfrentarán mañana a las 7:30 PM en el partido reprogramado de la fecha 8 del Torneo Apertura 2025, que marcará el cierre oficial de la primera vuelta.

Alianza, tercero en la tabla con 21 puntos y diferencia de gol +8, busca los tres puntos para escalar al segundo lugar actualmente ocupado por CD Fas (21 puntos, +15). Por su parte, Águila ocupa la sexta posición con 14 puntos y necesita ganar para mantenerse en puestos de clasificación.

El duelo promete ser intenso por la rivalidad histórica y las ambiciones de ambos clubes.