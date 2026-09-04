Alianza FC se prepara para enfrentar dos duros desafíos ante Águila y Motagua

Alianza FC se prepara para afrontar una exigente agenda de partidos. Este domingo, el conjunto albo enfrentará a Club Deportivo Águila en el estadio Juan Francisco Barraza, en San Miguel, en un encuentro que servirá como prueba antes de su participación en la Copa Centroamericana.

El técnico Roberto “Tito” lamentó que el compromiso no pudiera trasladarse al viernes, pues consideraba que contarían con mayor tiempo de preparación y descanso.

Tras el duelo ante Águila, Alianza deberá viajar a Honduras para enfrentar a Motagua. Pese al apretado calendario, los jugadores aseguraron estar enfocados en conseguir un resultado positivo en San Miguel y posteriormente dar su máximo esfuerzo en territorio hondureño.