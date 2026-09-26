Álex Fernández reaparece tras ser hospitalizado por influenza y complicaciones pulmonares

Álex Fernández reapareció públicamente y habló sobre el problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia y a cancelar su presentación en Culiacán, Sinaloa.

El cantante explicó que enfrentó una combinación de influenza y salmonela.

El intérprete, hijo de Alejandro Fernández, señaló que la combinación de ambas enfermedades provocó complicaciones pulmonares y gastrointestinales.

Contó que comenzó a sentirse mal mientras se encontraba trabajando en Las Vegas, Estados Unidos, pero su estado empeoró con el paso de los días hasta requerir atención médica en Guadalajara.

El cantante aseguró que actualmente se encuentra mejor y continúa recuperándose, y confirmó que el concierto cancelado en Culiacán será reprogramado, aunque todavía no existe una nueva fecha.