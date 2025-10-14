Durante la actual temporada lluviosa, el país ha atravesado diferentes niveles de alerta:

La verde que es preventiva y mantiene la vigilancia y monitoreo ante condiciones que podrían evolucionar.

Amarilla, significa precaución, es decir existe riesgo moderado y se activa de forma parcial los equipos de emergencia.

Y recientemente Protección Civil elevo la alerta a naranja a nivel nacional debido a las intensas lluvias que han afectado al país en los últimos días, la medida responde al alto riesgo de inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura, así como a la posibilidad de evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.

Hasta ahora no se ha decretado alerta roja, que representa una emergencia total, esta categoría implica evacuaciones masivas, suspensión de actividades y coordinación intensiva de respuesta institucional.

Las autoridades piden a la población atender las recomendaciones de evacuación y evitar exponerse en zonas de alto riesgo.

La coordinación entre comunidades e instituciones es clave para proteger vidas y reducir pérdidas materiales.

En años recientes, El Salvador ha enfrentado varias alertas rojas por fenómenos climáticos intensos:

En junio de 2024: lluvias tipo temporal afectaron a todo el país por dos bajas presiones en el pacífico, dejando víctimas mortales y daños en viviendas.

En 2023: la tormenta tropical pilar y la depresión tropical 19-E motivaron la declaratoria de alerta roja nacional.

En 2022: las fuertes lluvias en el mes de septiembre y las afectaciones por el huracán julia en octubre obligaron a medidas de emergencia.

En mayo de 2020: la tormenta tropical Amanda provocó inundaciones severas y evacuaciones masivas.