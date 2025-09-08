Autoridades salvadoreñas alertan sobre posibles estafas con boletos falsificados para el partido entre El Salvador y Surinam en el Estadio Cuscatlán.

La Defensoría del Consumidor y la Fiscalía coordinan acciones para detectar boletos piratas con códigos QR duplicados, delito penado con cárcel.

Para el operativo de seguridad, se desplegarán 2,000 elementos que controlarán tránsito en Boulevard de los Próceres y calles aledañas, mientras se habilitarán parqueos gratuitos en Chapupo y El Talapo.

El Viceministerio de Salud instalará puestos de atención prehospitalaria para garantizar la seguridad durante el evento.