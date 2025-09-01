Las enfermedades cardiovasculares y el parkinson están siendo relacionadas con el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, según advirtieron varios especialistas en salud pública.

En América Latina, más de 360 millones de personas sufren de obesidad, una condición que agrava los efectos de estos productos y que se ha convertido en un desafío sanitario regional.

La Organización Panamericana de la Salud también resalta que el incremento en las ventas de ultraprocesados refleja un cambio de hábitos alimenticios, lo que eleva el riesgo de enfermedades crónicas a gran escala.