Alertan por estafas mediante redes sociales y WhatsApp

Los estafadores están contactando a sus víctimas por medio de las diferentes cuentas de redes sociales en El Salvador, según la información difundida.

Las autoridades llaman a la precaución a los salvadoreños que tienen acceso a esas plataformas.

Recibir mensajes que solicitan la ubicación de la vivienda o del trabajo de manera consistente puede ser una señal de una posible estafa.

Dejar llamadas perdidas e insistir en compartir datos personales se vuelve peligroso para los ciudadanos.

Realizar estas prácticas constituye un delito que podría llevar a la cárcel.