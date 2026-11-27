La neumonía acumula 219 casos en la semana 48 y 6.795 egresos hospitalarios con una letalidad del 3,60 %, según los últimos informes de vigilancia epidemiológica.

Los reportes muestran un comportamiento activo de las enfermedades respiratorias, con miles de casos registrados a lo largo del año.

Los especialistas advierten que una alta proporción de pacientes necesitó hospitalización.

El desafío clínico es distinguirla a tiempo de una gripe o un resfriado común.

La instalación de los síntomas marca la diferencia. Un cuadro neumónico aparece de forma abrupta, con fiebre aguda que puede superar los 38,5 grados, malestar general y deshidratación.

La dificultad respiratoria es el signo principal. En muchos casos, la neumonía es la complicación de una infección respiratoria superior que ya presentaba complicaciones.

El diagnóstico oportuno debe activarse cuando los síntomas respiratorios empeoran.

Los especialistas piden considerar los grupos de edad de riesgo: niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica.

La prevención combina varias medidas. La vacunación es una de las principales, junto con la higiene de manos, evitar el contacto con personas enfermas, ventilar los espacios y no exponerse al humo del tabaco.

Ante cualquier signo de alarma, la recomendación es acudir de inmediato a un especialista.