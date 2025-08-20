El representante del Colegio Médico informó que se han identificado al menos cinco casos de gusano barrenador en humanos, aunque las autoridades sanitarias mantienen el reporte oficial en cuatro.

Esta discrepancia evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de notificación, pues la detección temprana es clave para evitar complicaciones.

Ante este panorama, las instituciones de salud instan a la población a aplicar medidas de prevención, ya que la enfermedad puede expandirse en ambientes con poca higiene.