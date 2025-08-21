Protección Civil emitió una alerta verde por el paso de una onda tropical que, según las autoridades, podría intensificarse en los próximos días y provocar nuevas emergencias.

El organismo advirtió que el fenómeno traerá fuertes lluvias que podrían generar inundaciones y deslizamientos en distintas regiones, mientras que en la costa se prevé un incremento del oleaje que afectaría a comunidades vulnerables.

Además, se informó que ya se brinda atención a las familias damnificadas por las recientes precipitaciones, lo que evidencia la necesidad de reforzar los planes de contingencia para reducir los riesgos futuros.