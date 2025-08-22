Ante las lluvias previstas el país está en Alerta Verde por posibles inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, como consecuencia del paso de una onda tropical.

Las recientes tormentas en Santa Rosa de Lima y Chalatenango provocaron afectaciones en al menos 50 viviendas. Además, aclaró que la persona fallecida en Santa Rosa de Lima murió a causa de una falla cardíaca y no por efectos de la lluvia.

Por su parte, el director del sistema de emergencias médicas reportó que, hasta la fecha debido a las lluvias, se han atendido 111 personas en los diferentes albergues.

Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente alertó a los turistas y pescadores sobre el fuerte oleaje al ingresar al mar.

Autoridades recomiendan a la población no botar basura en las calles, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, no permanecer bajo los árboles y conducir con precaución, con el fin de prevenir cualquier tragedia.