Protección Civil confirmó que se mantiene la alerta verde en El Salvador debido a la influencia de una onda tropical, la cual provoca lluvias intensas en varias regiones.

Aunque las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que superan los 45 km/h, las autoridades insisten en que la población debe extremar medidas de precaución.

Dado que estas condiciones se extenderán hasta el domingo, se recomienda a las comunidades vulnerables mantenerse informadas y evitar zonas de riesgo que puedan agravarse por la saturación de suelos.