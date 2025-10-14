Un área de baja presión, asociada a la zona de convergencia intertropical se ubica al suroeste de la costa centroamericana.

Esta situación favorece el arrastre de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo las lluvias y tormentas con más frecuencia con énfasis en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica del país.

Durante el período de las 7 de la mañana del 12 de octubre a las 7 de la mañana del 13 de octubre, la red de estaciones de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente registró precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona montañosa norte, al oriente del país y diversos sectores de la cadena volcánica.

El acumulado máximo registrado es de 85.2 milímetros en la estación picacho, en el departamento de San Salvador.