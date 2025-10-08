Todos los municipios de la zona costera se mantienen en alerta naranja, mientras que el resto del país permanece en alerta amarilla por el incremento de lluvias que ya dejaron emergencias en buena parte del territorio, las precipitaciones son provocadas por la zona de convergencia intertropical y una baja presión en el océano pacífico.

Además, se mantienen activos 180 albergues con capacidad total para 10,000 personas, y hasta el momento se han realizado tres evacuaciones preventivas en zonas vulnerables.

Los árboles caídos y derrumbes son las emergencias más atendidas en las calles del país, para eso al menos 300 cuadrillas están atendiendo esos llamados.

Además, se mantiene el cierre temporal de parques nacionales y áreas protegidas como medida de prevención ante las condiciones climáticas.