¡Alerta en las carreteras! Percances viales dejan víctimas mortales y varios lesionados

Percances viales registrados en distintos puntos de El Salvador durante las últimas horas dejaron víctimas mortales y varios lesionados, movilizando a la Policía Nacional Civil (PNC) y a diferentes instituciones de socorro.

Entre las emergencias atendidas se encuentran el atropello de un peatón en Sonsonate, un accidente en Zacatecoluca, otro hecho que dejó a un motociclista lesionado en Aguilares y un siniestro registrado en Ahuachapán Norte, donde una pareja perdió la vida y un bebé de seis meses resultó lesionado.

Uno de estos siniestros se registró en el kilómetro 65 y medio de la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un peatón perdió la vida tras ser atropellado. Según la información compartida por las autoridades, el hecho ocurrió bajo una pasarela y, aparentemente, la víctima caminaba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando cruzó la arteria.

Otro percance ocurrió en la colonia La Guadalupana, en Zacatecoluca, donde un vehículo con placas guatemaltecas habría impactado contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente se precipitó a un precipicio.