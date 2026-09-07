¡Alerta en las calles! Racha de accidentes deja varios lesionados en diferentes puntos del país

Una racha de accidentes de tránsito se registró en las últimas horas en distintos puntos de El Salvador, dejando a varias personas lesionadas.

Uno de los percances ocurrió en la 11 Calle Poniente y Tercera Avenida Norte, donde siete personas fueron atendidas tras la colisión entre un microbús de transporte privado y un vehículo sedán. Según testigos, el automóvil particular habría irrespetado la señal de alto. Solo una de las víctimas fue trasladada a un centro hospitalario.

Otros siniestros involucraron a motociclistas y peatones. En el bulevar Venezuela, dos jóvenes que viajaban en motocicleta resultaron lesionados tras ser atropellados por un vehículo particular.

Asimismo, dos agentes del Viceministerio de Transportes sufrieron múltiples lesiones en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra una valla separadora.