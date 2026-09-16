¡Alerta en las calles! Más de 350 peatones han sido atropellados en lo que va del año

Socorristas e instituciones humanitarias identificaron varios puntos críticos donde los peatones enfrentan un mayor riesgo de atropello, principalmente por cruzar fuera de las pasarelas o en zonas con poca visibilidad. En lo que va del año, más de 350 peatones han sido atropellados.

Entre los puntos críticos identificados figura el sector cercano al redondel El Platillo, donde los atropellamientos son frecuentes. También se señala la Alameda Juan Pablo II, donde algunos peatones intentan atravesar entre los vehículos o evitan los separadores.

Los organismos de socorro también reportan una atención constante de estos casos. Cruz Roja registra un promedio de cuatro atropellos por semana, mientras que Comandos de Salvamento atiende siete y Cruz Verde cinco.