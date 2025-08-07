El Salvador enfrenta una crisis de violencia sexual contra niñas y adolescentes, con 2,739 casos reportados entre junio 2024 y mayo 2025.

Datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) revelan que el 61.4% de las víctimas tienen entre 10 y 18 años, y la mayoría de agresores son familiares o conocidos.

Psicólogos señalan señales de alerta como cambios de conducta, dolor físico o rechazo a personas específicas. La organización insiste en que, sin estadísticas oficiales actualizadas, el problema sigue creciendo silenciosamente.