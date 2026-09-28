¡Alerta en EE. UU.! Tormenta provoca inundaciones, cortes de luz y un fallecido

Fuertes lluvias, vientos e inundaciones golpearon el noreste de Estados Unidos durante el domingo, dejando al menos una persona fallecida y más de 130.000 usuarios sin electricidad.

Las autoridades mantienen alertas por inundaciones desde Nueva York hasta Massachusetts debido a las condiciones adversas.

En Brooklyn, un hombre de 56 años murió luego de ser golpeado por un árbol que cayó durante el temporal. La tormenta también generó alteraciones en el transporte y las actividades públicas, con cientos de vuelos cancelados y la suspensión de eventos culturales.