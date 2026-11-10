Alergias alimentarias en niños: conoce los síntomas de alerta y cuándo acudir a emergencias

Las alergias alimentarias en niños pueden aparecer desde los primeros meses de vida y provocar reacciones que van desde cambios en la piel hasta dificultades respiratorias que requieren atención médica inmediata.

Por ello, reconocer los síntomas y diferenciar una alergia de una intolerancia resulta fundamental para prevenir complicaciones.

La doctora Carmen Elena Aguilar explicó que las alergias alimentarias ocurren cuando el sistema inmunológico reacciona ante una proteína presente en determinado alimento.

En cambio, las intolerancias no involucran una respuesta del sistema inmunológico y pueden relacionarse con diferentes alimentos.

Entre los productos que provocan reacciones alérgicas con mayor frecuencia figuran la leche de vaca, el huevo, la soya, el trigo, el ajonjolí, el maní, los pescados y los mariscos.

La especialista señaló que estas alergias pueden aparecer a cualquier edad, aunque entre los seis y los 12 meses se identifican con mayor frecuencia.