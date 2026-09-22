Aleks Syntek estalla en concierto y arremete contra el reggaetón y Bad Bunny

Aleks Syntek protagonizó una fuerte polémica durante un concierto gratuito en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

El artista explotó cuando el público le pidió interpretar canciones de otros géneros y lanzó duras declaraciones contra el reggaetón.

Durante su intervención, Syntek mencionó a Bad Bunny y Danny Flow, y afirmó que no se debe exponer a niños, adultos mayores ni familias a letras que consideró inapropiadas en espacios públicos.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios lo criticaron y otros defendieron su postura.

El 20 de septiembre, el cantante publicó un video en sus redes para aclarar que no está en contra del reggaetón como género, sino que buscaba generar conciencia sobre los públicos que escuchan cierto tipo de letras.

La polémica sigue generando comentarios divididos entre quienes piensan que exageró y quienes apoyan su mensaje.