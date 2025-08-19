Por 15 años estuvo cerrado el centro comunitario SOS en colonia Las Margaritas en Santa Tecla, La Libertad, debido a la delincuencia que asediaba el lugar, durante los últimos 3 años se realizaron trabajos para recuperar estos espacios, beneficiando a más de 740 niños y jóvenes.

La inversión supera los 400,000 dólares, el origen de estos fondos es de una empresa privada que opera en el país, quienes además pusieron a disposición más de 3,600 voluntarios para realizar los trabajos.

Aldeas Infantiles SOS ha trabajado por más de 50 años en El Salvador, enfocándose en el derecho de niños y niñas a crecer en entornos familiares, seguros y protectores, operan en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, San Salvador y La Libertad.