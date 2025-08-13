La Alcaldía de San Salvador Centro reforzó medidas preventivas ante el incremento de lluvias pronosticado para los próximos días, especialmente en comunidades vulnerables como Darío González, ubicada a orillas del río Acelhuate.

Según testimonios de residentes, con 50 años de vivir en la zona, la acumulación de basura en el cauce y la obstrucción de tragantes elevan el riesgo de inundaciones recurrentes.

El municipio ejecuta limpieza de drenajes, poda de árboles y mantenimiento de quebradas, además de habilitar 27 albergues y la línea de emergencias 6200-0409.

Paralelamente, intensifican fumigaciones para combatir el dengue, cuya proliferación aumenta con las precipitaciones.