Alcaldes respaldan proyecto de ley para planes de pago sin intereses en deudas municipales

Tres alcaldes respaldaron ante la Comisión de Hacienda un proyecto de ley para permitir planes de pago hasta 2027 sin intereses ni multas en deudas tributarias municipales en San Salvador Centro, donde lo adeudado asciende a 59 millones sin recargos.

Con mora e intereses, la deuda aumenta al menos a 139 millones.

Los ediles solicitaron ampliar los plazos de pago entre 18 y 24 meses, incluir a contribuyentes con procesos pendientes y extender el periodo de aplicación más allá de enero.

La ley revive una medida similar de 2023 y también cubriría deudas con las 44 municipalidades hasta diciembre de este año.