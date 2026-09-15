Alcaldes piden exoneración de multas e intereses de tasas municipales

Los micro, pequeños, medianos y grandes contribuyentes en los 44 municipios podrían ser beneficiados con la exoneración del pago de interés y multas por el impago de sus tasas municipales. La comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para que puedan ponerse al día con los tributos.

La medida, que será transitoria y con una duración de cuatro meses, busca también mejorar las finanzas de las alcaldías; así lo dijo el edil Jorge Castro.

El alcalde de San Salvador Centro aseguró que el beneficio no solo será económico sino administrativo; ya que otorgará el estatus de solvente a los contribuyentes para que puedan realizar diferentes tramites.

El proyecto de ley para facilitar el pago de impuestos adeudados además contempla que los tributos puedan ser cancelados en planes de hasta doce meses, aunque los alcaldes solicitaron ampliar el plazo hasta 18 o 24 meses.