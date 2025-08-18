La comunidad Tutunichapa 1, una de las más vulnerables cada invierno, resultó afectada directamente por la reciente tormenta. El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, junto a equipos de Protección Civil, visitó la zona para verificar los avances de los trabajos.

Conversamos con los afectados y nos relataron los momentos de angustia que vivieron luego de que el muro de contención que divide la comunidad y el rio Acelhuate cediera por las fuertes lluvias.

La alcaldía de San Salvador, a través de su equipo de desechos sólidos, hizo un llamado a la población a no abandonar electrodomésticos en las calles. Según la comuna, estos objetos son arrastrados por las corrientes durante las lluvias, provocan el colapso de alcantarillas y agravan las inundaciones, afectando principalmente a familias que residen en zonas de alto riesgo.