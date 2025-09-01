La Municipalidad de San Salvador inauguró el mes cívico en la Plaza Más Ferrer con un acto conmemorativo por los 204 años de independencia, donde el alcalde Mario Durán enfatizó que el patriotismo se expresa en acciones cotidianas como respetar las señales de tránsito y evitar botar basura en las calles.

El evento, que inició con el himno nacional, incluyó presentaciones de la Orquesta Sinfónica de San Salvador y el Grupo de Danza Folclórica de Casa Maya, destacando las tradiciones culturales del país.

Madres de familia expresaron su satisfacción por la inclusión de niños en las celebraciones, considerando clave inculcar valores patrios desde la infancia para formar futuros profesionales comprometidos con la nación.