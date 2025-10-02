La alcachofa emerge como un poderoso protector hepático y preventivo de enfermedades vasculares gracias a su singular composición química rica en ácidos cafeico, linoleico y cafeoilquínico.

Esta verdura estimula la producción de bilis y ejerce un efecto desintoxicante en el hígado, mecanismo que protege al organismo de condiciones graves como la cirrosis, hepatitis e ictericia provocadas frecuentemente por el exceso de medicamentos.

Su consumo regular reduce significativamente el riesgo de sufrir infartos, angina de pecho y problemas circulatorios, al tiempo que regula la presión arterial y combate condiciones como artritis, gota y colesterol elevado.