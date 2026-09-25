Al menos cuatro hombres condenados por delitos sexuales contra menores 

Al menos cuatro hombres fueron condenados a penas de entre 14 y 49 años de prisión, por delitos de violación y agresión sexual en perjuicio de menores de edad, en distintos puntos del país.

Uno de los casos corresponde a Jaime Antonio Vásquez Rivas, condenado a 28 años y ocho meses de cárcel por violación en menor o incapaz, en su modalidad agravada y continuada, según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2024, en Tonacatepeque y el imputado había asumido el cuidado de dos menores tras el fallecimiento de una familiar, de acuerdo con la acusación, se aprovechaba cuando estaba a solas con una de ellas para cometer los abusos y amenazarla para que guardara silencio.

Mientras que, en Sensuntepeque, Marcos Antonio Hernández fue condenado a un a prisión por delitos cometidos contra dos menores, por una de las víctimas, quien fue agredida desde los 13 años y posteriormente quedó embarazada, recibió 29 años de cárcel, y por la segunda menor fue sentenciado a 20 años, en total fueron 49 años impuestos de cárcel.

En otro caso, Onar Alexander Álvarez Amaya fue condenado a 20 años de prisión por violar a una adolescente de 13 años en concepción de oriente en La Unión, además, deberá pagar 3,000 dólares en responsabilidad civil.

Asimismo, Edwin Alexis Justo Portillo recibió una pena de 14 años de cárcel por violar a una menor de 12 años en La Unión, quien posteriormente resultó embarazada.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, en los cuatro procesos, se emitieron las respectivas sentencias que incluyen el pago de responsabilidad civil a favor de las víctimas de hasta 3,000 dólares.