Un violento choque contra un poste eléctrico en el kilómetro 20 de la autopista a Comalapa dejó tres personas lesionadas, tras presuntamente perder el control de su vehículo.

Casi simultáneamente, una joven sufrió múltiples heridas al ser rollada por una motocicleta cerca de Jardines del Recuerdo, mientras que en el centro de San Salvador un peatón, que posiblemente habría estado ebrio, fue atropellado por un microbús.

Los cuerpos de socorro atendieron todas las emergencias y trasladaron a las víctimas a centros médicos.