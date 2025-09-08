Al menos 900 colegios no aumentarán la mensualidad para el 2026, mientras que otros evaluarán un incremento en sus mensualidades, a pesar del contexto de contracción que vive el sector educativo privado.

Ejemplo de ello es el Colegio Bautista Emmanuel, que proyecta un ajuste de 10 dólares en su pensión luego de sufrir una reducción del 20% en nuevos ingresos este año.

Esta decisión, que cada institución toma según su realidad operativa, se conocerá en su totalidad hacia finales del año lectivo actual, definiendo la oferta educativa privada del próximo ciclo.