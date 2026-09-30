Al menos 8 lesionados en diferentes percances viales

Seis personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito, entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.

En este siniestro vial que se registró en la autopista a Comalapa, estuvieron involucrados un vehículo tipo sedan y un pick.

Cuatro de las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario, mientras que los demás fueron estabilizados en el lugar.

Siempre en la carretera a Comalapa, pero en el kilómetro 15, se reportó otro percance vial, donde un motociclista impacto en la parte trasera de un vehículo, sufriendo varias lesiones por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital por los socorristas de Cruz Verde Santa Anita.

Mientras que en el bulevar Venezuela, en el sector del barrio Lourdes otro motociclista resultó lesionado tras colisionar con una rastra, la cual según testigos estaba realizando un giro prohibido, algo que se ha vuelto frecuente en ese sector.

En lo que va del año, se han reportado más de 16,600 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 11,774 lesionados y 1.069 fallecidos.