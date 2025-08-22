El alcalde de Cali informo que los servicios de emergencia atendieron a los heridos, 10 de los cuales fueron llevados a hospitales. Poco después anunció una recompensa de 400 millones de pesos para quien brinde información sobre el ataque.

Al momento, ninguna organización armada se ha atribuido el hecho.

El presidente Gustavo Petro, sin embargo, dijo, sin dar pruebas, que el ataque se producía como reacción a la derrota de la columna Carlos Patiño, que formaría parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia y bajo dirección de Iván Mordisco.