Cuatro personas lesionadas dejaron un accidente de tránsito registrado en la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador, a la altura del desvío a Sacacoyo en La Libertad.

Donde dos vehículos particulares colisionaron, provocando que uno de ellos volcara.

Los heridos fueron atendidos por los socorristas en el lugar, ya que solo presentaban golpes leves, pese a la magnitud del impacto.

Mientras que un motociclista resulto lesionado tras ser arrollado por un vehículo cuando circulaba en la calle Agua Caliente, tras sufrir varias heridas fue trasladado hacia el hospital Rosales, el responsable del siniestro vial, huyó del lugar.

Y una mujer fue atropellada en la carretera Panamericana, en el sector de Tierra Virgen en San Martín.

La víctima fue estabilizada en el lugar por los socorristas y posteriormente llevada hasta un centro hospitalario.

Los siniestros viales han incrementado un 9%.

Hasta la fecha se contabilizan 12,825 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 7,786 lesionados y 720 fallecidos.