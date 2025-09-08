En el kilómetro 20 de la autopista a Comalapa el conductor de un vehículo perdió el control e impactó con un poste del tendido eléctrico, el resultado fue de tres personas que presentaron múltiples golpes, fueron atendidas por Comandos de Salvamento y trasladadas a un hospital.

Siempre en esa autopista una joven también tuvo lesiones tras ser arrollada por un motociclista. Las primeras versiones revelan que la víctima no se percató del tránsito vehicular en la zona antes de cruzarse la vía. El hecho ocurrió en las inmediaciones de jardines del recuerdo.