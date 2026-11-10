Al menos 4 lesionados en accidentes de tránsito

En error de cálculo para incorporarse de la carretera de Oro a la avenida Prusia en Soyapango ocasionó que una camioneta y un pick up colisionaran a la altura de la colonia Prados de Venecia. Testigos narraron cómo ocurrieron los hechos y el trabajo que instituciones realizaron para rescatar a los heridos.

Debido a la magnitud del choque varias personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital, entre ellas una menor que sufrió golpes leves.

Además de este accidente se suma otro ocurrido en el kilómetro 82 de la carretera Litoral, donde un vehículo impactó contra un árbol luego de que el conductor perdiera el control debido a una explosión en el automotor. Mientras que en Santa Tecla un vendedor de minutas fue atropellado por un motociclista. El percance fue captado por camas de seguridad.