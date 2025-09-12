Dos personas resultaron lesionadas en un triple accidente de tránsito registrado en la incorporación de la carretera al Puerto de La Libertad y el final del bulevar Orden de Malta en Antiguo Cuscatlán.

Según testigos el conductor del vehículo gris iba a excesiva velocidad, lo que provocó que impactará con otro automóvil y una camioneta tras volcar sobre la vía.

Uno de los afectados detalló como ocurrió este siniestro vial.

Los socorristas de comandos de salvamento y cruz roja salvadoreña estabilizaron a los heridos en el lugar y posteriormente los trasladaron a centros hospitalarios.

Otro accidente de tránsito fue reportado en el bulevar Luis Poma, en la incorporación a la calle antigua a Huizúcar, donde el conductor del vehículo perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico, bloqueando el paso en la vía.

Tras el percance vial, el dueño del automóvil resultó con varias lesiones de gravedad, por lo que fue traslado hacia un hospital.

Debido a este hecho, el sector permaneció sin energía por varias horas.

Mientras que en el cantón El Pacún de Santiago Nonualco, La Paz, un motociclista resulto con varias lesiones y una fractura luego de impactar con un perro.

El joven de 25 años fue atendido y trasladado por Comandos de Salvamento.