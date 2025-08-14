Estos son los daños que persisten en las viviendas del caserío Los Perdomos, cantón Conacaste del distrito de San Lorenzo en Ahuachapán, casas que se encuentran a unos 2 kilómetros de la frontera con Guatemala, y tras los sismos de 5.9 y 5.6 registrados en el territorio salvadoreño con epicentro en el país vecino, estos inmuebles que han sido catalogadas inhabitables por el riesgo de desplomarse, algunas personas tomaron la opción de mudarse, de manera temporal, con familiares cercanos, mientras que otros con plástico han construido refugios fuera de sus viviendas, la única ayuda que habrían recibido eran estos naylon para sostener sus paredes.

Autoridades de Ahuachapán norte, han contabilizado al menos 242 viviendas con daños leves, 72 inhabitables y 23 completamente destruidas en el distrito de San Lorenzo, la municipalidad está entregando kits para construir casas temporales de lámina.

Sin embargo, viviendas que sufrieron daños menores no se encuentran dentro de los beneficiados, a pesar de tener grietas, paredes flojas y riesgo latente que se reporte una tragedia.

Viviendas que se encuentran en el centro del distrito también sufrieron daños, así como la iglesia católica y en cualquier esquina se pueden observar carpas listas ante cualquier emergencia. La actividad sísmica continua en San Lorenzo y sus alrededores, debido a la activación de las fallas geológicas, el Ministerio de Medio Ambiente reporta más de 800 movimientos telúricos desde el 29 de julio al menos 146 han sido sentidos por la población.