Al menos 11 lesionados en accidentes de tránsito

Una serie de percances viales registrados en diferentes puntos de la capital en las últimas horas dejó un total de once personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho más grave ocurrió en las inmediaciones de plaza El Trovador, sobre la avenida Los Diplomáticos, donde un camión que transportaba a varias personas colisionó contra diversos vehículos estacionados. Testigos y autoridades confirmaron que el conductor perdió el control tras presuntamente manejar bajo los efectos del alcohol, dejando a cuatro personas heridas que fueron atendidas por socorristas en el lugar.

Simultáneamente, un choque entre un automóvil sedán y un microbús sobre la alameda Juan Pablo II y calle Concepción, cerca del Reloj de Flores, dejó seis lesionados. Al respecto, Guillermo Fuentes, vocero de Comandos de Salvamento, detalló la magnitud de la emergencia.

Y sobre la calle a Agua Caliente, un motociclista resultó con múltiples traumas tras ser embestido por un vehículo que realizó un giro indebido para ingresar a una estación de servicio, siendo trasladado de urgencia al mismo centro asistencial.