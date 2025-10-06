La empresa Aitex y la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) inauguraron la segunda edición de un diplomado gratuito en cadena logística internacional para 260 jóvenes.

Esta iniciativa, que se desarrolla de forma virtual durante cinco sábados, tiene como objetivo principal insertar a los participantes en el mercado laboral como practicantes incluso antes de su graduación.

Dado que el sector logístico requiere profesionales calificados, el programa, avalado por embajadores y representantes gubernamentales, busca suplir esta necesidad formando nuevo talento con clases de expertos en la materia aduanera, fortaleciendo así las bases del comercio exterior en el país.