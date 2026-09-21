Aislantes térmicos y fibra de vidrio reducen hasta siete grados el calor dentro de una vivienda

La instalación de aislante acústico y térmico permite reducir el calor en el interior de una vivienda. Un propietario implementó estos mecanismos ante las temperaturas que superan los 40 grados Celsius en el país.

Jonathan Cibrián explicó que colocó papel aislante y fibra de vidrio sobre el cielo falso, abajo de la lámina, porque estos materiales no están diseñados para el exterior sino para el interior. Señaló que el papel aislante reduce del 4 al 5 por ciento y la fibra de vidrio del 6 al 7 por ciento, y que ha sentido la diferencia dentro de la vivienda. El material concentra el calor en un solo espacio, entre la lámina y el cielo falso, donde se genera un vapor bastante fuerte, y funciona como una barrera protectora que evita que el calor pase al interior.