La capa de ozono sobre la Antártida registró en 2026 uno de sus mayores agujeros de las últimas décadas, según mediciones publicadas por la NASA y la NOAA.

El fenómeno alcanzó su máxima extensión el pasado dieciocho de septiembre, cuando cubrió aproximadamente veintisiete millones de kilómetros cuadrados.

Ese registro lo convirtió en el séptimo agujero de ozono más grande desde que comenzaron las mediciones satelitales en 1979. Los científicos explican que este año estuvo marcado por un vórtice polar especialmente fuerte y persistente.

Esa circulación de vientos fríos favoreció las condiciones para la destrucción del ozono en la estratosfera. Pese a las cifras, los especialistas señalan que el proceso de recuperación de la capa de ozono continúa avanzando gracias a las medidas internacionales.