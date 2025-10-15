Después de más de cuatro décadas sin acceso a agua potable ni sistema de aguas negras, los habitantes de la comunidad Cristo Redentor 2, en San Salvador, fueron beneficiados con un proyecto integral de saneamiento ambiental.

La iniciativa, ejecutada por la Fundación Rafael Meza Ayau, incluyó la construcción de 91 módulos sanitarios, 10 pozos y la reparación de cárcavas, con una inversión de 652,365 dólares.

Según los residentes, antes de estas obras solo existían 10 servicios para 245 personas, y el agua debía